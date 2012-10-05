Сотни красноярских предпринимателей вышли на митинг против сноса павильонов

24 мая на Красной площади красноярские предприниматели вышли на митинг против сноса павильонов. Сотни бизнесменов выкрикивали лозунги и призывали городские и краевые власти остановить массовую ликвидацию ларьков.

Напомним, администрация Красноярска намерена снести все павильоны, которые находятся на главных улицах города, в том числе на остановках и во дворах жилых домов. Таким образом, городские власти намерены очистить краевой центр от многочисленных временных построек и благоустроить пространство. Однако представители малого предпринимательства с такой инициативой не согласны, отмечая, что все они занимаются бизнесом на законных основаниях и готовы к переговорам с властями.

Акция протеста сегодня собрала порядка 1 500 предпринимателей города. Поддержать бизнесменов пришли также и депутаты Законодательного Собрания.

«Меня удивляет позиция города, — сказал депутат Александр Глисков. — Я, еще будучи депутатом Горсовета, в течение трех лет предлагал разработать правила игры для владельцев временных сооружений, с учетом того, сколько должно быть таких павильонов и с каким архитектурным обликом. Самое главное — нужно незаконные снести, у которых нет документов и на которые жалуются жители. Вместо этого администрация города организовала войну как раз с добросовестными предпринимателями, с теми, кто десятилетиями стоял, никому не мешал, не имел жалоб. Если же не нравится внешний вид, то утвердите регламент, предложите людям современные конструкции, но просто так лишать куска хлеба тех, кто обеспечивает занятость себе, своим работникам, обеспечивает семьи, платит налоги — это несправедливо, это уничтожение бизнеса», — подчеркнул народный избранник.

В ходе митинга красноярские предприниматели заявили о готовности сотрудничать с мэрией, в частности, и в разработке единого стиля павильонов. Также бизнесмены акцентировали внимание на том, что в Красноярске много незаконных временных сооружений, которые и нужно сносить в первую очередь.

«Я — предприниматель с 90-х годов и поддерживаю своих коллег. Хочу пожелать ребятам удачи, чтобы они добились своего, потому что — это труженики. Я сама работала по 16 часов в день, копеечка достается очень тяжелым трудом. Мой павильон находился на улице Парашютной, на меня подали в суд, целый год „кошмарили“ по судам, по заседаниям, потом дело передали судебным приставам, которые до сих пор „кошмарят“, штрафуют и угрожают, что павильон снесут в любое время. А все документы на работу у меня есть, но ни о какой компенсации даже речи не идет. Я надеюсь, что в администрации нашей тоже есть патриоты, которые как-то смогут изменить ситуацию», — рассказала 75-летняя предпринимательница Валентина Гайко.

Отметим, что на акцию протеста приглашали представителей городской и краевой власти, а также депутатов Горсовета Красноярска. Однако никто из них на митинге не появился. Предприниматели все-таки надеются, что такой массовый протест против действий городской администрации заставит чиновников изменить решение и предотвратить снос законных павильонов.

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