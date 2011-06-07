У ребенка обнаружили перелом черепа после посещения частного врача

В Красноярске возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью ребенка — мальчик получил серьезную травму головы после посещения частного медицинского кабинета врача-остеопата. Об этом Newslab.ru рассказали в ГСУ СК по краю.

Ребенок побывал на приеме у врача еще в июле 2016 года. Отец 9-месячного мальчика обратился к врачу-остеопату для проведения ребенку мануальной терапии. Но после лечения у малыша ухудшилось состояние здоровья. В поликлинике по месту жительства ему поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом кости черепа.

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Мальчику провели лечение и сейчас его здоровью ничего не угрожает. Однако инцидентом заинтересовались следователи. Им предстоит выяснить, связано ли ухудшение здоровья ребенка с действиями врача-остеопата. Для этого проводятся допросы врачей и родителей, из медицинских учреждений изымают необходимые документы.

Название фирмы, которая оказывала лечебные услуги ребенку, как и ее адрес, не сообщаются.