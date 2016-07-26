ВТБ расширяет возможности торгового финансирования с Китаем

Банк ВТБ разработал и внедрил новый продукт, который расширяет возможности торгового финансирования с Китаем.

По поручению клиентов ВТБ открывает аккредитивы для расчетов по импортным операциям с китайскими контрагентами. Дисконтирование таких аккредитивов осуществляется в филиале банка в Шанхае, что позволяет использовать преимущества присутствия ВТБ на китайском рынке, а также оптимизирует реализацию импортных закупок. Финансирование и расчеты полностью осуществляются внутри группы ВТБ, что существенно ускоряет реализацию сделок и проведение платежей.

Новый продукт может быть также интересен финансовым учреждениям, клиенты которых сотрудничают с китайскими партнерами.