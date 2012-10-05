ВТБ Пенсионный фонд объявил о сотрудничестве с ИСС Решетнёва

В рамках Петербургского международного экономического форума ВТБ Пенсионный фонд и компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва (ИСС Решетнёва) объявили о сотрудничестве, как по негосударственному пенсионному обеспечению, так и по обязательному пенсионному страхованию. Численность сотрудников компании насчитывает более 8 000 человек.

Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская так прокомментировала: «Сотрудничество с компанией, которая является неотъемлемой частью истории и настоящего отечественной ракетно-космической отрасли и мировой космонавтики, — значимое событие для нашего фонда».

«Наш коллектив — это команда специалистов высочайшего класса. Их высокий профессионализм и творческий потенциал позволяют компании успешно конкурировать на рынке космической техники. Уверен, что наше сотрудничество с ВТБ Пенсионный фонд будет способствовать сохранению привычного уровня жизни наших сотрудников после выхода на пенсию», — отметил генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва Николай Тестоедов.