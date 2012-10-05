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ВТБ Пенсионный фонд объявил о сотрудничестве с ИСС Решетнёва
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ВТБ Пенсионный фонд объявил о сотрудничестве с ИСС Решетнёва

2 июня 17:08
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В рамках Петербургского международного экономического форума ВТБ Пенсионный фонд и компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва (ИСС Решетнёва) объявили о сотрудничестве, как по негосударственному пенсионному обеспечению, так и по обязательному пенсионному страхованию. Численность сотрудников компании насчитывает более 8 000 человек.

Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская так прокомментировала: «Сотрудничество с компанией, которая является неотъемлемой частью истории и настоящего отечественной ракетно-космической отрасли и мировой космонавтики, — значимое событие для нашего фонда».

«Наш коллектив — это команда специалистов высочайшего класса. Их высокий профессионализм и творческий потенциал позволяют компании успешно конкурировать на рынке космической техники. Уверен, что наше сотрудничество с ВТБ Пенсионный фонд будет способствовать сохранению привычного уровня жизни наших сотрудников после выхода на пенсию», — отметил генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва Николай Тестоедов.

Тестоедов Николай Алексеевич
Тестоедов Николай Алексеевич
Генеральный директор ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва«(бывшее ФГУП «НПО ПМ им. академика М.Ф. Решетнева»)

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