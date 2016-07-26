ВТБ представил собственную систему электронного голосования для акционеров

Банк ВТБ совместно с АО «ВТБ Регистратор» разработал систему электронного голосования для держателей акций. Программа уже зарекомендовала себя на прошедшем собрании акционеров и стала уникальной на банковском рынке. Об этом на минувшей неделе во время встречи с журналистами сообщил руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин.

«Если раньше вы получали бумажный бюллетень по почте, отмечали галочками, где „за“, а где „против“, затем отправляли по почте или шли на собрание и опускали его в урну, то теперь каждый акционер, может проголосовать из любой точки страны и мира — вы заходите в личный кабинет, отмечаете все, что надо и голосуете. Ваш голос будет учтен и принят. Таким образом, акционер не привязан к месту своего проживания и к месту, где проходит собрание, он может находиться где угодно и проголосовать», — рассказал Владимир Хоткин.

Он также отметил, что система отработала хорошо и была воспринята акционерами положительно.

«В итоге у нас 80 % голосов, полученных на собрании, поступили в электронном виде. Система отработала, причем очень хорошо. Это действительно уникальная система на рынке», — добавил Хоткин, отметив, что голосовать акционеры теперь могут и через мобильные устройства с помощью специального приложения.

Помимо новой системы голосования, банк предоставил своим акционерам возможность ознакомиться со всеми материалами собрания в электронном виде. Для этого каждый пришедший получал индивидуальный логин и пароль, благодаря которым можно было воспользоваться терминалами голосования и личным кабинетом для того, чтобы заполнить электронный бюллетень.

В ходе беседы с красноярскими журналистами Владимир Хоткин также напомнил, что до 20 мая акционеры ВТБ выбирают новый состав Консультационного совета акционеров (КСА), на который возлагаются серьезные надежды. Отметим, что свою кандидатуру в состав КСА мог выдвинуть любой акционер банка ВТБ.

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«Мы ждем избрания нового совета. Очень большую надежду мы возлагаем на его новый состав, в части реализации инициатив от акционеров. Прошлым составом Совета было выдвинуто много разных и полезных инициатив, в частности по розничному бизнесу», — отметил он.

Добавим, что члены КСА входят в Наблюдательный совет и в Ревизионную комиссию, участвуют в управлении банка, разработке стратегии и контроле за деятельностью структуры. В этом году на собрании акционеров банк ВТБ собрал рекордное количество держателей акций — 513 человек, и более 1000 акционеров — с учетом заочных участников. Также на мероприятие пришли и представители крупных российских компаний, которые оценили новации для акционеров ВТБ.