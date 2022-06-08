Жительница Лесосибирска не смогла отсудить полмиллиона за оскорбления в соцсети

Жительница Лесосибирска отсудила у знакомой 8 тыс. рублей за оскорбительные слова и фотографии в социальных сетях. Пострадавшая требовала 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. При этом она даже не явилась в суд, разбирательство проходило только при участии ответчицы.

Женщины поссорились из-за того, что ответчице пришлось выплачивать долг по кредиту за знакомую, так как она выступила поручителем. «В течение двух лет, оплачивая чужой долг, она и ее малолетняя дочь находились в крайне тяжелом материальном положении, ей приходилось работать в две смены. После погашения кредита она попросила должницу вернуть деньги, но та отказалась и посоветовала обратиться в суд. По словам ответчицы, испытывая злость, она разместила в социальных сетях фотографии истицы и написала эмоционально окрашенные обращения с употреблением оскорбительных слов и обвинением в мошенничестве. С ее слов, тем самым она хотела предостеречь других от повторения ее ошибок, дать совет быть осторожными», — рассказала пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

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Женщина обозвала свою подругу-должницу словами «тварь» и «гиена». Кроме того, она назвала ее «мошенницей», хотя к уголовной ответственности за совершение мошенничества истица не привлекалась.

В итоге Лесосибирский городской суд частично удовлетворил требования оскорбленной женщины — постановил взыскать с ее приятельницы 5 тыс. рублей компенсации морального вреда и 3 тыс. рублей судебных издержек (она просила вернуть 14 тыс. рублей расходов на юридические услуги). Истица обжаловала судебное решение, считая заниженным размер компенсации. Но Красноярский краевой суд признал эти суммы разумными и достаточными.