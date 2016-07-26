Сбивший дорожного рабочего пьяный водитель проведет 4 года в колонии

Суд отправил в колонию водителя, который сбил дорожного рабочего на правобережье Красноярска, сообщили 8 июня в прокуратуре.

Напомним, авария произошла 30 января этого года на ул. Щорса — автомобиль Mazda 6 пробил металлическое ограждение и наехал на бригаду дорожных рабочих. Один человек погиб на месте. Как установили полицейские, 22-летний красноярец не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Как отметили в прокуратуре, мужчина нарушил скоростной режим, из-за чего потерял контроль над автомобилем. Кировский районный суд признал молодого водителя виновным в нарушении правил дорожного движения из-за которого погиб человек (ч. 4 ст. 264 УК РФ). В колонии-поселении он проведет 3 года и 10 месяцев, а затем еще 2,5 года не будет иметь права садиться за руль автомобиля.