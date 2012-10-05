Уснувший за рулем водитель отправится в колонию за гибель двух пассажиров

Четыре года колонии получил житель Тувы, который в нетрезвом состоянии уснул за рулем и перевернул машину, что привело к гибели двоих пассажиров. Отметим, статья, по которой его судили, предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

ДТП произошло утром 6 июня 2016 года. По данным прокуратуры республики, пьяный и уставший водитель-пенсионер ехал на технически исправном автомобилем Ford Focus со скоростью 80-90 км/ч. На 3 км трассы «Кызыл — Кара-Хаак» автомобилист уснул за рулем, машину занесло, и она перевернулась. Двое пассажиров иномарки от полученных травм скончались.

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Суд признал, что в случившемся виноват только водитель, и назначил ему 4 года лишения свободы в колонии-поселении. При вынесении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины и раскаяние, состояние здоровья и возраст, положительные характеристики, частичное возмещение материального ущерба, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и дочери-студентки, а также отсутствие судимостей.

Кроме того, суд лишил его водительских прав на 3 года, обязал возместить родственникам погибших материальный ущерб и моральный вред, суммы которых не уточняется. Приговор вступил в законную силу.