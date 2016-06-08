В Красноярске автобус насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)

В красноярском микрорайоне Пашенный маршрутный автобус сбил двоих детей: один погиб. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло вечером 7 июня возле дома № 99 по ул. Судостроительная.

Трое несовершеннолетних перебегали дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Двое из них угодили под колеса маршрутки № 98. В результате ДТП 13-летний подросток скончался на месте. 12-летнюю девочку с травмами доставили в больницу, ей назначили амбулаторное лечение. Еще одна девочка, их ровесница, не пострадала.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что дети вышли на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, но через секунду для пешеходов загорелся зеленый. Преодолев половину пути, двое из них выбежали под автобус, а другой ребенок остался стоять. На кадрах также видно, что автобус ускорился прямо перед пешеходами.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 49-летнего водителя автобуса задержали.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: