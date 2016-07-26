Красноярские предприятия внедряют системы экомониторинга

Красноярские предприятия обновляют оборудование и внедряют современные системы экологического мониторинга. Результаты работы в этой сфере накануне проверил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в рамках Общественного совета по охране окружающей среды.

Заседание совета прошло на Красноярском алюминиевом заводе. Перед этим глава региона осмотрел промышленную площадку предприятия и обсудил с руководством завода внедрение системы непрерывного экологического мониторинга.

О природоохранных мероприятиях РУСАЛа рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. К примеру, сейчас на заводе идет отработка технологии выпуска алюминия, которая позволит полностью избавиться от выбросов углекислого газа. Также свое видение по решению актуальных проблем в сфере экологии представили общественники, лидеры экологических движений.

С докладом о приоритетных планах по защите окружающей среды выступил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Еханин. Напомним, по распоряжению губернатора края в рамках Года экологии разработан региональный план мероприятий по защите леса, водных ресурсов, работе с отходами, улучшению атмосферного воздуха и так далее.

В план включены крупнейшие промышленные компании края, в том числе ГМК «Норильский никель», РУСАЛ, «СУЭК Красноярск», «Красноярский цемент», ООО «РН-Ванкор». Расходы компаний региона на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду только в этом году составят более 5,5 млрд рублей.

Кроме того, правительством края совместно с АО «Газпром промгаз» ведется разработка генеральной схемы газоснабжения и газификации края. В рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске обновится состав общественного пассажирского транспорта. Уже сейчас правительством региона и Росгидрометом разработан системный проект на создание единой информационной системы данных государственной наблюдательной сети, территориальных и локальных систем наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории края.

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Помимо прочего, на Красноярском экономическом форуме семью крупнейшими предприятиями подписана Экологическая хартия Красноярского края. Она определяет действия по нескольким направлениям, в том числе изменение режима работы промышленных предприятий в период неблагоприятных метеоусловий, модернизацию оборудования, переход на современные технологии и усовершенствование экологического мониторинга. За два месяца к хартии присоединились более 20 участников, в том числе 5 общественных организаций.

Виктор Толоконский выразил уверенность, что задача улучшения экологии — комплексная и требует объединения усилий разных сил: власти, бизнеса, ученых, общественников. Губернатор отметил, что вклад промышленных и энергетических предприятий в защиту окружающей среды растет, а общее количество выбросов снижается.

«У предприятий сегодня есть максимальное понимание необходимости и важности менять технологии, — сказал Виктор Толоконский. — И это не просто ответ на требования государства. Это ответ на требования общества. Многие потребители уже следят за экологическими параметрами производства того или иного продукта. Поэтому бизнес готов больше инвестировать в модернизацию оборудования. Одновременно у нас реализуется большая программа государственных инвестиций. Мы устанавливаем новые посты экологического мониторинга, оснащаем дополнительные передвижные лаборатории».

По итогам Совета глава края дал ряд поручений министерству экологии и природных ресурсов региона. В частности, ведомству необходимо ужесточить контроль за выполнением программы озеленения города Красноярска, плана по компенсационным высадкам деревьев.