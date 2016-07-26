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Красноярские предприятия внедряют системы экомониторинга
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Красноярские предприятия внедряют системы экомониторинга

8 июня 14:01
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Красноярские предприятия обновляют оборудование и внедряют современные системы экологического мониторинга. Результаты работы в этой сфере накануне проверил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в рамках Общественного совета по охране окружающей среды.

Заседание совета прошло на Красноярском алюминиевом заводе. Перед этим глава региона осмотрел промышленную площадку предприятия и обсудил с руководством завода внедрение системы непрерывного экологического мониторинга.

О природоохранных мероприятиях РУСАЛа рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. К примеру, сейчас на заводе идет отработка технологии выпуска алюминия, которая позволит полностью избавиться от выбросов углекислого газа. Также свое видение по решению актуальных проблем в сфере экологии представили общественники, лидеры экологических движений.

Источник: www.krskstate.ru
Источник: www.krskstate.ru
Источник: www.krskstate.ru

С докладом о приоритетных планах по защите окружающей среды выступил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Еханин. Напомним, по распоряжению губернатора края в рамках Года экологии разработан региональный план мероприятий по защите леса, водных ресурсов, работе с отходами, улучшению атмосферного воздуха и так далее.

В план включены крупнейшие промышленные компании края, в том числе ГМК «Норильский никель», РУСАЛ, «СУЭК Красноярск», «Красноярский цемент», ООО «РН-Ванкор». Расходы компаний региона на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду только в этом году составят более 5,5 млрд рублей.

Кроме того, правительством края совместно с АО «Газпром промгаз» ведется разработка генеральной схемы газоснабжения и газификации края. В рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске обновится состав общественного пассажирского транспорта. Уже сейчас правительством региона и Росгидрометом разработан системный проект на создание единой информационной системы данных государственной наблюдательной сети, территориальных и локальных систем наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории края.

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Помимо прочего, на Красноярском экономическом форуме семью крупнейшими предприятиями подписана Экологическая хартия Красноярского края. Она определяет действия по нескольким направлениям, в том числе изменение режима работы промышленных предприятий в период неблагоприятных метеоусловий, модернизацию оборудования, переход на современные технологии и усовершенствование экологического мониторинга. За два месяца к хартии присоединились более 20 участников, в том числе 5 общественных организаций.

Виктор Толоконский выразил уверенность, что задача улучшения экологии — комплексная и требует объединения усилий разных сил: власти, бизнеса, ученых, общественников. Губернатор отметил, что вклад промышленных и энергетических предприятий в защиту окружающей среды растет, а общее количество выбросов снижается.

«У предприятий сегодня есть максимальное понимание необходимости и важности менять технологии, — сказал Виктор Толоконский. — И это не просто ответ на требования государства. Это ответ на требования общества. Многие потребители уже следят за экологическими параметрами производства того или иного продукта. Поэтому бизнес готов больше инвестировать в модернизацию оборудования. Одновременно у нас реализуется большая программа государственных инвестиций. Мы устанавливаем новые посты экологического мониторинга, оснащаем дополнительные передвижные лаборатории».

По итогам Совета глава края дал ряд поручений министерству экологии и природных ресурсов региона. В частности, ведомству необходимо ужесточить контроль за выполнением программы озеленения города Красноярска, плана по компенсационным высадкам деревьев.

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края
Еханин Дмитрий Александрович
Еханин Дмитрий Александрович
И.о. министра природных ресурсов и экологии Красноярского края

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