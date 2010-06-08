Староверы научили китайских военных выживать в сибирской тайге

Для китайских военных провели недельный курс выживания на Ергаках, сообщило 8 июня издание ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками Центрального военного округа Ярослава Рощупкина.

Накануне в Ергаках, на границе Красноярского края и Тувы, завершился недельный курс подготовки для спецназа и горных стрелков, участие в котором приняла группа офицеров из Китая. На вертолетах участников доставили в тренировочный центр, а затем перебросили в тайгу, где их встретили инструкторы местной старообрядческой общины.

Материалы по теме Фоторепортаж: Легенды и факты о парке «Ергаки» Свои Шамбала и Стоунхендж в Красноярском крае

«Староверы преподали гостям из Поднебесной базовые навыки выживания в условиях дикой природы Сибири: как ориентироваться на местности, преодолевать скалы, ущелья и водные преграды, добывать огонь, пищу и питьевую воду, обустраивать ночлег, оказывать неотложную медпомощь», — пояснил Ярослав Рощупкин.

Он добавил, что особенно китайским военнослужащим понравилась рыбалка с применением самодельной снасти.