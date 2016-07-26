Собственник Речного вокзала судится с краевой службой по охране памятников

Собственник здания Речного вокзала в Красноярске посчитал незаконным отказ в выдаче разрешения на консервацию объекта, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Напомним, в прошлом году служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края потребовала от собственников здания Речного вокзала Красноярска, ООО «Крастехснаб-Западный», разработать проектную документацию на сохранение первого этажа и получить разрешение на проведение работ.

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Сегодня в пресс-службе Арбитражного суда сообщили, что владельцы здания судятся с краевыми чиновниками из-за незаконного, по их мнению, отказа в выдаче разрешения на проведение реставрационных работ. В принятом 5 июня к рассмотрению иске представители ООО «Крастехснаб-Западный» указали, что работы должна была проводить фирма ООО «СтройАчинск». Ее представители передали в службу по охране памятников культуры проектную документацию, но получили отказ. Чиновники мотивировали его тем, что проект не прошел согласование, а виды работ, указанные в заявлении ему не соответствовали.

«Считая отказ в выдаче разрешения по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия незаконным и необоснованным, ООО „Крастехснаб-Западный“ обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением», — пояснили в пресс-службе. Первое заседание по делу назначили на конец июля.