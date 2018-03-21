Речной вокзал Красноярска: от рассвета до заката

Судьба Красноярского речного вокзала — один из самых болезненных для города вопросов. Потеряв своё прямое назначение, этот памятник культуры оказался никому не нужен и пошёл по частным рукам, с каждым годом теряя достоинство и первоначальный облик. Пока будущее вокзала довольно туманно, Newslab.ru предлагает вспомнить его прошлое.

Начнём, как всегда, издалека. Пароходная пристань в районе нынешнего речного вокзала находилась с 1880-х годов. Если точнее, в 1882 году купец Николай Гадалов привёл в Красноярск первый пароход — до этого по причине Казачинского порога за такую задачу никто не брался (для сравнения, в Енисейске пароходы ходили с 1863 года). Тем же летом купцу выделили участок на набережной, где было достаточно глубоко, — между переулками Дубенским и Галкинским (сегодня это улицы Парижской коммуны и 9 Января). Вскоре по Енисею наладилось регулярное сообщение, и пристань постепенно разрослась.

А вот речного вокзала в Красноярске не было ещё долго. Вообще традиция парадных стационарных вокзалов появилась в стране только в 1930-е годы. Одним из первых подобных сооружений был Северный речной вокзал в Москве, построенный в 1937 году. Именно на него ориентировались столичные архитекторы, когда в конце 30-х их попросили создать проект речного вокзала для Красноярска.

К 1940 году работа была готова. Проект утвердили в наркомате речфлота, но к строительству приступить не успели — началась война. В мирное время к идее вернулись, а вот проект решили переработать. Эту работу в 1948 году поручили красноярскому архитектору Александру Голубеву.

Его труд тоже критиковали, несколько раз меняли — например, в центральной части фасада появился арочный портик, а у шпиля — колоннада. Но в 1949 году проект наконец утвердили.

Строительство здания шло с 1950 по 1952 год. Основные работы проводились силами Норильского комбината, который был крайне заинтересован в развитии судоходства по Енисею. По воспоминаниям красноярских старожилов, в стройке участвовали заключённые Норильлага.

Речной вокзал сразу же стал одной из визитных карточек Красноярска, прописался в каждом наборе открыток и фотоальбоме о городе.

В 1958 году по заказу Енисейского пароходства в Москве мастера Художественного фонда СССР сделали демонстрационную модель здания Красноярского речного вокзала длиной 3 метра. В тот же год она экспонировалась на Всемирной выставке в Брюсселе — проект вокзала наградили серебряной медалью.

Бывший капитан Игорь Таскин так вспоминал речной вокзал в эпоху его расцвета:

«Открываем массивные двойные дубовые двери, входим в вестибюль и словно оказываемся в одной из станций московского метро. Оригинальные колонны подпирают высокие своды, роспись которых выполняли лучшие художники города. При отделке некоторые краски разводились даже на яичном желтке. Люстры те же, что и в московском метро. Особенно поражал своим изяществом ресторан, расположенный в левом крыле здания. Небольшой, но очень уютный зал, стены бордового цвета, и на этом фоне — белоснежное кружево лепки вокруг оригинальных бра. Простая, но со вкусом подобранная мебель, массивный высокий буфет со стойкой. И никак нельзя обойти вниманием Адмиральский зал. На втором этаже он как бы соединял собой левое и правое крыло здания. Затенённый, какой-то таинственный, вокруг строго взирали со стен адмиралы, написанные маслом на холсте».

По мнению архитекторов, речной вокзал — одна из наиболее интересных красноярских построек своего времени. В 1986 году здание признали памятником архитектуры регионального значения и взяли под госохрану.

Однако этот статус зданию едва ли помог. С упадком пассажирского судоходства речной вокзал потерял своё значение и в 2007 году был продан, чтобы стать офисным зданием. Первый владелец в 2008 году самовольно застеклил часть арочной галереи южного фасада и начал внутреннюю перестройку , чем вызвал бурю недовольства общественности и внимание правоохранительных органов.

В 2011 году владелец поменялся, но проблема осталась: новый собственник речного вокзала тоже не мог договориться с властями о ремонте, так что в прошлом году даже угрожал красноярцам обрушением здания. Похоже, что консенсус всё же был найден: сейчас в здании идёт ремонт, к которому, правда, у горожан есть вопросы.

Надеемся, скоро Речной вокзал выйдет из спячки и снова станет украшением и гордостью набережной Енисея.

Интернет-газета Newslab.ru