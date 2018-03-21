>
>
Речной вокзал Красноярска: от рассвета до заката

Речной вокзал Красноярска: от рассвета до заката

Интернет-газета Newslab.ru
21.03.2018
21

Начнём, как всегда, издалека. Пароходная пристань в районе нынешнего речного вокзала находилась с 1880-х годов. Если точнее, в 1882 году купец Николай Гадалов привёл в Красноярск первый пароход — до этого по причине Казачинского порога за такую задачу никто не брался (для сравнения, в Енисейске пароходы ходили с 1863 года). Тем же летом купцу выделили участок на набережной, где было достаточно глубоко, — между переулками Дубенским и Галкинским (сегодня это улицы Парижской коммуны и 9 Января). Вскоре по Енисею наладилось регулярное сообщение, и пристань постепенно разрослась.

Пристани на Енисее в начале ХХ века (после 1914 года). В центре кадра — знаменитые кладовые пароходных компаний, которые и сейчас можно видеть на набережной.
Фото humus.livejournal.com
Фрагмент карты города 1906 года, на котором пристани обозначены желтыми линиями и якорями.
Берег Енисея после рекостава (покрытия реки льдом). Начало ХХ века.
Фото из архива Красноярского краеведческого музея
А так выглядела набережная в июне 1947 года. Кладовые виднеются позади деревянной пристани.
Фото: kraskompas.ru

А вот речного вокзала в Красноярске не было ещё долго. Вообще традиция парадных стационарных вокзалов появилась в стране только в 1930-е годы. Одним из первых подобных сооружений был Северный речной вокзал в Москве, построенный в 1937 году. Именно на него ориентировались столичные архитекторы, когда в конце 30-х их попросили создать проект речного вокзала для Красноярска.

К 1940 году работа была готова. Проект утвердили в наркомате речфлота, но к строительству приступить не успели — началась война. В мирное время к идее вернулись, а вот проект решили переработать. Эту работу в 1948 году поручили красноярскому архитектору Александру Голубеву.

Его труд тоже критиковали, несколько раз меняли — например, в центральной части фасада появился арочный портик, а у шпиля — колоннада. Но в 1949 году проект наконец утвердили.

Речной вокзал Красноярска в строительных лесах, 1952 год.
Фото: naov.ru
Северный речной вокзал в Москве, построенный в 1937 году. Он стал образцом для множества речных вокзалов в СССР, в том числе для красноярского.
Фото: ru.wikipedia.org
Открытие вокзала, 1952 год.
Фото: naov.ru
Укладка асфальта на набережной перед речным вокзалом, 1954 год.
Фото: naov.ru
Укладка асфальта на набережной перед речным вокзалом, 1954 год.
Фото: naov.ru

Строительство здания шло с 1950 по 1952 год. Основные работы проводились силами Норильского комбината, который был крайне заинтересован в развитии судоходства по Енисею. По воспоминаниям красноярских старожилов, в стройке участвовали заключённые Норильлага.

Речной вокзал сразу же стал одной из визитных карточек Красноярска, прописался в каждом наборе открыток и фотоальбоме о городе.

В 1958 году по заказу Енисейского пароходства в Москве мастера Художественного фонда СССР сделали демонстрационную модель здания Красноярского речного вокзала длиной 3 метра. В тот же год она экспонировалась на Всемирной выставке в Брюсселе — проект вокзала наградили серебряной медалью.

Вид с крыши Красноярского краеведческого музея, апрель 1957 года.
Фото: naov.ru
Гуляние на набережной, 1956 год.
Фото: naov.ru
Погрузка на пароход, 1956 год.
Фото: naov.ru
И такому пароходу, наверное, кто-то был рад. 1954 год.
Фото: naov.ru
Пассажиры в ожидании посадки, 1954 год.
Фото: naov.ru
На переднем плане — теплоход «Александр Матросов» 1954 года постройки. Ещё на этом снимке можно разглядеть две скульптуры по сторонам от входа в вокзал, которые давно оттуда исчезли.
Фото: naov.ru
А вот они крупнее.
Фото: kraskompas.ru
Гипсовый фонтан на набережной. Не шедевр, но всё же раньше на набережной было как-то приятнее.
Фото: 24auto.ru
1954 год.
Фото: naov.ru
Газеты рапортуют о присуждении Красноярскому речному вокзалу серебряной медали Всемирной выставки в Брюсселе, 1958 год. «Иностранные туристы полагали, что это санаторий или отель для туристов», — умиляются советские журналисты.
Фото: naov.ru

Бывший капитан Игорь Таскин так вспоминал речной вокзал в эпоху его расцвета:

«Открываем массивные двойные дубовые двери, входим в вестибюль и словно оказываемся в одной из станций московского метро. Оригинальные колонны подпирают высокие своды, роспись которых выполняли лучшие художники города. При отделке некоторые краски разводились даже на яичном желтке. Люстры те же, что и в московском метро. Особенно поражал своим изяществом ресторан, расположенный в левом крыле здания. Небольшой, но очень уютный зал, стены бордового цвета, и на этом фоне — белоснежное кружево лепки вокруг оригинальных бра. Простая, но со вкусом подобранная мебель, массивный высокий буфет со стойкой. И никак нельзя обойти вниманием Адмиральский зал. На втором этаже он как бы соединял собой левое и правое крыло здания. Затенённый, какой-то таинственный, вокруг строго взирали со стен адмиралы, написанные маслом на холсте».

Интерьер зала ожидания речного вокзала на первом этаже, 1956 год.
Фото: naov.ru
Ресторан речного вокзала, 1956 год.
Фото: naov.ru
Портрет человека, объективно похожего на Сталина, в «адмиральском зале» на втором этаже, 1956 год.
Фото: naov.ru
У дверей вокзала, 1960-е годы. На переднем плане любопытная трещина в колонне.
Набережная от речного вокзала до улицы Дзержинского обустраивалась с 1962 по 1967 годы. Фото — открытка 1968 года.
Суда в два ряда у причала речного вокзала, 1970 год.
Фото: naov.ru
Открытка 1972 года.
На первом плане теплоход «Антон Чехов», 1980-е годы. Речной вокзал в нарядных флажках. Из входной группы исчезла парная скульптура.
Фото: naov.ru
Снова «Антон Чехов», 1980-е годы.
Фото: naov.ru

По мнению архитекторов, речной вокзал — одна из наиболее интересных красноярских построек своего времени. В 1986 году здание признали памятником архитектуры регионального значения и взяли под госохрану.

Однако этот статус зданию едва ли помог. С упадком пассажирского судоходства речной вокзал потерял своё значение и в 2007 году был продан, чтобы стать офисным зданием. Первый владелец в 2008 году самовольно застеклил часть арочной галереи южного фасада и начал внутреннюю перестройку , чем вызвал бурю недовольства общественности и внимание правоохранительных органов.

В 2008 году здание Красноярского вокзала обзавелось неожиданным остеклением.
Фото: naov.ru, 2010 год
Оставшаяся открытой арочная галерея, 2011 год.
Фото: naov.ru
Собственник тогда утверждал, что именно влажный воздух Енисея разрушает кирпич колонн и перекрытия.
Фото: naov.ru, 2011 год
Новое окно рядом со старым, 2011 год.
Фото: naov.ru
Потолочный плафон на первом этаже вокзала в 2012 году.
Фото: naov.ru
Лепной декор потолка, 2012 год.
Фото: naov.ru
Лепной декор потолка в вестибюле на первом этаже, 2012 год.
Фото: naov.ru
Безжалостно раскрашенный зал ресторана, 2012 год.
Фото: naov.ru
Колонна с лепным декором на первом этаже, 2012 год.
Фото: naov.ru

В 2011 году владелец поменялся, но проблема осталась: новый собственник речного вокзала тоже не мог договориться с властями о ремонте, так что в прошлом году даже угрожал красноярцам обрушением здания. Похоже, что консенсус всё же был найден: сейчас в здании идёт ремонт, к которому, правда, у горожан есть вопросы.

Речной вокзал в 2016-м...
...и в декабре 2017. Замечаете разницу? А ремонт вроде бы идет, судя по документам.
А это 2015-й. С Енисея вокзал смотрится очень даже ничего.

Надеемся, скоро Речной вокзал выйдет из спячки и снова станет украшением и гордостью набережной Енисея.

Интернет-газета Newslab.ru

Рекомендуем почитать