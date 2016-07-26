На правобережье водитель сбил пешехода и сбежал с места ДТП (видео)

Полицейские ищут сбившую пешехода на правобережье темную машину.

По данным пресс-службы ГИБДД, авария произошла 5 июня на нерегулируемом переходе на ул. 60 лет Октября, 117 около 1:30. ДТП попало в поле зрения камеры наблюдения - молодой человек в светлой одежде переходит дорогу, но его сбивает темная машина. Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую помощь, которая госпитализировала парня.

В пресс-службе полка ДПС пояснили, что виновник аварии с места происшествия скрылся. Сотрудники розыска просят очевидцев и всех, кто имеет какую-либо информацию о личности водителя связаться с ними по телефонам (391) 226-83-87 либо 8-923-312-01-39.