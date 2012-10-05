Очевидцы ДТП с погибшим ребенком рассказали, на что отвлекся сбивший его водитель автобуса

Очевидцы страшного ДТП в красноярском Пашенном рассказали, из-за чего отвлекся водитель автобуса, который насмерть сбил 13-летнего мальчика. По их словам, он действительно мог не заметить детей, так как в этот момент участвовал в расчете пассажирки.

Напомним, вечером 7 июня на ул. Судостроительная 49-летний водитель автобуса № 98 наехал на двоих детей, которые перебегали дорогу по регулируемому пешеходному переходу. 13-летний подросток скончался на месте. Две его подруги выжили. Позже выяснилось, что маршрутчик не является злостным нарушителем ПДД, а у работодателя числится на хорошем счету.

ДТП вызвало бурные обсуждения в социальных сетях и на различных форумах. Одни интернет-пользователи обвинили в случившемся уставшего к вечеру маршрутчика, который якобы «промчался на красный сигнал светофора». Другие, наоборот, заступились за него. Третьи раскритиковали работу светофора на этом перекрестке за очень долгий красный сигнал для пешеходов (120 секунд) и короткий зеленый (20 секунд). «Очень короткий зеленый сигнал светофора! Ужасный перекресток! Дети не успевают перейти дорогу на зеленый. Все бегут по диагонали через перекресток», — посетовала одна из жительниц Пашенного.

К обсуждению также присоединились люди, которые называют себя свидетелями и участниками ДТП. «Мы не видели автобус. Оставалась одна секунда до „зеленого“, чтобы переходили пешеходы. Автобус несся как не знаю кто», — такое сообщение в соцсети оставил пользователь, представившийся одной из выживших девочек-подростков.

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Еще одна участница дискуссии заявила, что была пассажиркой злополучного автобуса. С ее слов, водитель отвлекся на размен крупной купюры. Отметим, большинство интернет-пользователей предполагали, что маршрутчик мог отвлечься на телефон. «Мне надо было выходить на остановке „Пашенный“, я заблаговременно пошла к кондуктору расплачиваться! Встала возле кондуктора, обзор у меня был на дорогу, я протянула кондуктору тысячу рублей, она посмотрела на меня и улыбнулась, потом попросила водителя разменять деньги. Он начал убирать деньги в карман. В этот момент мы проезжали перекресток, я видела, как ребенка сбили, а водитель не понял, что произошло», — рассказала пассажирка.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: