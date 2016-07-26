Цены на бензин поднялись второй раз с начала месяца

В Красноярске продолжает дорожать бензин — ценники на самую популярную марку автомобильного топлива обновила сеть заправок «Газпромнефть». Подорожание составило 50 копеек.

Если в начале лета АИ-92 на заправках сети продавали за 35,35 руб., то сегодня автомобилисты покупают литр этого бензина уже за 35,85 руб. С начала июня это второе повышение цены на ИА-92 на заправках «Газпромнефть». АИ-95 там по-прежнему стоит 38 рублей.

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Напомним, очередная волна подорожания автомобильного топлива началась в последние майские выходные — по традиции, в первую очередь цены подскочили на АЗС «25 часов». На заправках этой сети АИ-92 продают по самой высокой цене в городе — за 35,90 руб.