Красноярские энергетики «устранили» техногенную катастрофу на насосной станции

На береговой насосной станции Красноярской ТЭЦ-2 (входит в холдинг СГК) прошло тактико-специальное учение по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате диверсионно-террористического акта. Энергетики успешно отработали установленный порядок действий — разрушения устранены, угрозы окружающей среде нет.

Сигнал учебной тревоги прозвучал на главном щите теплоэлектроцентрали ровно в 10:00. В срочном режиме о чрезвычайном происшествии на энергообъекте были проинформированы оперативные службы Красноярска, дежурный управления МЧС по краю и федеральная служба безопасности. В автоматическом режиме сообщение о тревоге было доставлено до управленческого персонала Красноярской ТЭЦ-2.

Согласно легенде, неопознанному лицу удалось проникнуть на территорию береговой насосной станции ТЭЦ и установить взрывное устройство у её стен. В результате взрыва произошло частичное разрушение здания насосной станции, из строя вышел циркуляционный насос, а в акваторию реки Енисей попало около 200 литров масла.

Тренировку по ликвидации крупной техногенной катастрофы провели сотрудники теплоэлектроцентрали совместно с красноярским территориальным подразделением центра «Экоспас» и управлением МВД по Красноярскому краю. В мероприятии приняли участие 55 человек из персонала станции, шесть профессиональных спасателей, трое военнослужащих национальной гвардии России. Было задействовано 24 единицы техники, использовано 125 кг сорбента и 5 тонн песчано-гравийной смеси.

К учению на насосной станции привлекалось созданное в 2016 году и аттестованное в соответствии с требованиями федерального законодательства нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ). Подобные формирования существуют на всех ТЭЦ Красноярска.

«Замечаний и нареканий к действиям НАСФ при ликвидации условной чрезвычайной ситуации не выявлено. Проведенные учения в очередной раз показали достойный уровень готовности энергетиков и оперативных служб готовы к устранению ЧС. Аварийно-спасательные работы выполнены на „отлично“», — рассказал начальник отдела спецработы, ГО и ЧС Красноярского филиала СГК Игорь Жижун.

Помимо действий по очистке акватории Енисея от нефтепродуктов, на тренировочных занятиях были отработаны навыки задержания неустановленных лиц, находящихся на территории режимного объекта, ликвидации разрушений, оказания первой медицинской помощи, способов связи и взаимодействия.

Вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на станциях Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае уделяется повышенное внимание. Предприятия энергетики являются объектами стратегического значения, от которых зависит функционирование промышленности и социальной сферы региона, добавили в компании.