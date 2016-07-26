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Красноярские энергетики «устранили» техногенную катастрофу на насосной станции
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Красноярские энергетики «устранили» техногенную катастрофу на насосной станции

9 июня 10:05
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На береговой насосной станции Красноярской ТЭЦ-2 (входит в холдинг СГК) прошло тактико-специальное учение по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате диверсионно-террористического акта. Энергетики успешно отработали установленный порядок действий — разрушения устранены, угрозы окружающей среде нет.

Сигнал учебной тревоги прозвучал на главном щите теплоэлектроцентрали ровно в 10:00. В срочном режиме о чрезвычайном происшествии на энергообъекте были проинформированы оперативные службы Красноярска, дежурный управления МЧС по краю и федеральная служба безопасности. В автоматическом режиме сообщение о тревоге было доставлено до управленческого персонала Красноярской ТЭЦ-2.

Согласно легенде, неопознанному лицу удалось проникнуть на территорию береговой насосной станции ТЭЦ и установить взрывное устройство у её стен. В результате взрыва произошло частичное разрушение здания насосной станции, из строя вышел циркуляционный насос, а в акваторию реки Енисей попало около 200 литров масла.

Фото: пресс-служба СГК
Фото: пресс-служба СГК
Фото: пресс-служба СГК
Фото: пресс-служба СГК

Тренировку по ликвидации крупной техногенной катастрофы провели сотрудники теплоэлектроцентрали совместно с красноярским территориальным подразделением центра «Экоспас» и управлением МВД по Красноярскому краю. В мероприятии приняли участие 55 человек из персонала станции, шесть профессиональных спасателей, трое военнослужащих национальной гвардии России. Было задействовано 24 единицы техники, использовано 125 кг сорбента и 5 тонн песчано-гравийной смеси.

К учению на насосной станции привлекалось созданное в 2016 году и аттестованное в соответствии с требованиями федерального законодательства нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ). Подобные формирования существуют на всех ТЭЦ Красноярска.

«Замечаний и нареканий к действиям НАСФ при ликвидации условной чрезвычайной ситуации не выявлено. Проведенные учения в очередной раз показали достойный уровень готовности энергетиков и оперативных служб готовы к устранению ЧС. Аварийно-спасательные работы выполнены на „отлично“», — рассказал начальник отдела спецработы, ГО и ЧС Красноярского филиала СГК Игорь Жижун.

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Помимо действий по очистке акватории Енисея от нефтепродуктов, на тренировочных занятиях были отработаны навыки задержания неустановленных лиц, находящихся на территории режимного объекта, ликвидации разрушений, оказания первой медицинской помощи, способов связи и взаимодействия.

Вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на станциях Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае уделяется повышенное внимание. Предприятия энергетики являются объектами стратегического значения, от которых зависит функционирование промышленности и социальной сферы региона, добавили в компании.

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