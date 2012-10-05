В «Бобровом логу» сотрудники фанпарка и МЧС учились тушить пожары

Сегодня в фанпарке «Бобровый лог» прошли совместные учения МЧС и служб фанпарка по ликвидации пожаров.

По легенде учебной спасательной операции, 25 апреля в 10:42 по местному времени на вершине канатно-кресельной дороги К1, в районе второй беседки, произошло возгорание сухой травы.

После обнаружения возгорания сотрудники фанпарка вызвали спасателей МЧС, а также незамедлительно запустили систему искусственной снегогенерации (СИС), что обеспечило подачу воды по трубопроводу на вершину склона непосредственно к очагу распространения огня. К моменту прибытия МЧС службы фанпарка «Бобровый лог» уже подсоединили рукава к гидрантам. Совместными усилиями учебная операция по ликвидации лесного пожара была успешно завершена.

По итогам совместных учений состоялось совещание.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников фанпарка „Бобровый лог“ и спасателей МЧС учения прошли успешно, наработан, безусловно, полезный поведенческий опыт, — отметил начальник службы эксплуатации объектов фанпарка Андрей Тюлюкин, — Хочу добавить, что сегодня СИС насчитывает 20 гидрантов, а уже к октябрю их число мы планируем увеличить до 55, что, конечно же, обеспечит большей маневренностью пожарных в случае возникновения возгорания».

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Сотрудники фанпарка и спасатели МЧС просят горожан соблюдать правила пожарной безопасности на территории «Бобрового лога», заповедника и в других лесных массивах. Пожарная опасность при сухой погоде сохраняется. В случае возникновения возгораний на территории парка необходимо немедленно позвонить по телефону (391) 256-86-94 или 256-86-47 и сообщить о возгорании дежурному сотруднику канатно-кресельной дороги.