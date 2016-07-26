В Ленинском районе из-за бензогенератора погибли три дачника

Полицейские выясняют обстоятельства гибели трех дачников в Ленинском районе Красноярска, сообщили 9 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вчера вечером в дежурную часть полиции поступил звонок из дачного товарищества «Химик», расположенного в Ленинском районе — молодая женщина сообщила о смерти трех человек в подвале дачного дома. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС установили, что концентрация угарного газа в подвале превышает норму в 7 раз и люди, двое мужчин 45 и 34 лет и женщина, получили смертельное отравление.

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По предварительным данным, причиной смерти людей стал бензогенератор, который владелец дачи установил в подвале. Выхлопную трубу он вывел в вентиляционную отдушину, но часть газов оставалось в помещении. Несколько часов компания отдыхала на веранде, а затем мужчины решили проверить как работает генератор, но не вернулись, как и сожительница хозяина дачи, которая ушла их искать. Обеспокоенная гостья зашла в дом и обнаружила всех троих на полу в подвале, после чего вызвала скорую помощь, спасателей и полицию.