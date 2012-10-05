«Билайн» рассказал студентам, как добиться успеха

«Билайн» завершил вторую серию необычных лекций в вузах Красноярска. В рамках продолжения проекта #можноВСЁ для студентов было организовано несколько образовательных мероприятий. На них молодые предприниматели, руководители молодежных проектов, менеджеры «Билайн» рассказали, как достичь успеха, занимаясь любимым делом.

Открыл серию лекций 16 апреля в СФУ куратор специальных проектов культурного пространства «Каменка» Руслан Токмаков. Он рассказал студентам о важной роли сплоченной команды на пути к успеху.

18 апреля перед студентами СибГАУ выступил директор компании КИМс Леонид Кулаков. Он поделился своими секретами работы с персоналом, объяснил важность правильной мотивации сотрудников и внутрикорпоративных правил.

Лекция от менеджеров по интегрированным коммуникациям «Билайн» Анны Кашиной и Татьяны Сокол прошла в СибГАУ 25 апреля в рамках «Недели PR и рекламы на Енисее 2017». Спикеры рассказали, как правильно определять целевую аудиторию своего бренда и правильно выстраивать коммуникации с ней.

1 июня в КГПУ состоялась четвертая лекция. Спикером выступила руководитель краевого проекта «Территория инициативной молодежи «Юниор» Анна Юшкова. Она рассказала студентам про необходимость составления четкого плана, а также о том, как важно верить в свои силы и свою большую идею.

Проект «#можноВСЁ. От блога до блогбастера» стартовал осенью прошлого года. Площадкой для начинающих блогеров стали популярные группы в сети «ВКонтакте», реалити-шоу на канале «Ю» и сайт mozhnovse.ru. Участники фотографировали, снимали видео, делились работами с друзьями и становились настоящими звездами. Проект получил большое количество положительных отзывов от студентов, и поэтому было решено продлить в ВУЗах цикл лекций #можноВСЁ.

Опция #можноВСЁ дает дополнительные 10 Гбайт трафика для самых популярных соцсетей, а также для прослушивания музыки в сервисах Вконтакте, Яндекс.Музыка и Zvooq через официальные приложения. Опция доступна на обновленных тарифах «Всё», в которые кроме нее входит еще удвоенный объем трафика при оплате услуг связи за месяц.