Волонтеров России приглашают включиться в подготовку к Зимней универсиаде-2019

7 июня в информационном агентстве «ТАСС» прошла пресс-конференция, посвященная официальному старту набора волонтеров для работы на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.

В мероприятии приняли участие президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске» Максим Уразов, вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных, сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев.

О программе по набору волонтёров для Студенческих игр, официальный старт которой был дан в Красноярске, рассказал Максим Уразов:

«Волонтерская программа Зимней универсиады-2019, стартовавшая 21 мая, — это хорошая возможность для молодежи России включиться в крупное международное событие. На сегодняшний день поступило уже более 3000 заявок от кандидатов в добровольные помощники и, большая их часть — из центральной России, с Дальнего востока. Это говорит о возрастающем интересе к Сибири, к нашему родному Красноярскому краю».

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Кроме того, особое внимание руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 уделил комфортным условиям работы, которые будут обеспечены для всех добровольных помощников. На пресс-конференции была продемонстрирована специальная экипировка для волонтеров в фирменной стилистике игр — зимний утепленный комплекс: куртка, штаны, шапка, шарф, варежки, толстовка. Также, для добровольных помощников будет обеспечено питание, возможность бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта др.

Вице-президент Генерального партнера Студенческих игр — компании «Норникель» Елена Безденежных подчеркнула важность социально ориентированных проектов для бизнес-структур:

«Для „Норникеля“ поддержка Зимней универсиады-2019 — это инвестиции в будущее. Эти люди вырастут, они станут хорошими специалистами, будут определять будущее нашей с вами страны, не только нашего предприятия. „Норникель“ уже несколько лет „номер один“ в крае, и мы посчитали необходимым быть первыми при поддержке Зимней универсиады-2019. Ведь это проект мирового масштаба, абсолютно уникальный для России и, безусловно, беспрецедентное событие для Сибири и жителей Красноярска. Мы рады помочь молодежи с активной жизненной позицией в приобретении опыта международного сотрудничества, реализации стремления быть полезными в подготовке большого спортивного праздника. Помимо кадровой нацеленности есть простое человеческое желание изменить к лучшему мир вокруг нас».

По мнению Олега Матыцина, самое главное, что должно побудить волонтеров трудится на Зимней универсиаде-2019 — это желание приобщиться к большому международному событию: «Залог успешной социальной адаптации, обеспечивающей успешное будущее — жизненный опыт, получаемый волонтерами крупных мировых событий. Зимняя универсиада-2019 — яркий проект с точки зрения молодежной политики России, который демонстрирует эффективное взаимодействие государственных и бизнес-структур. Это, в свою очередь, позволит построить надежное и уверенное будущее для молодежи».

В завершении пресс-конференции сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев привел пример того, как опыт волонтерской деятельности способствует достижению карьерных целей.

Отметим, что подать заявку в волонтеры Студенческих игр может любой желающий на официальном сайте Зимней универсиады 2019 года в разделе «Включайся». Отбор волонтёров продлится до осени 2018 года.