ВТБ финансирует дистрибьюторско-логистическую компанию

Банк ВТБ предоставил кредит в размере 400 млн рублей ИП Ярошенко (Сибирская кондитерская компания) сроком на 5 лет. Средства предоставлены в рамках кредитно-документарного лимита на общую сумму 850 млн рублей и предназначены для финансирования текущей деятельности компании и рефинансирование задолженности в других банках.
«Задача бизнеса, который планирует свое развитие — это снижение стоимости ресурсов, которые будут направлены на развитие компании, а это невозможно без участия надежного финансового партнера, готового к конструктивному диалогу» — отметил руководитель предприятия Сергей Ярошенко.
Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева отметила: «Наше сотрудничество с ведущим дистрибьютором кондитерской продукции Красноярского края началось в 2013 году. Все это время мы видим, как развивается бизнес, открываются новые точки продаж и представительства компании. Уверена, что партнерская поддержка банка позволит компании расширять свою деятельность».