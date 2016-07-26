ВТБ финансирует дистрибьюторско-логистическую компанию

Банк ВТБ предоставил кредит в размере 400 млн рублей ИП Ярошенко (Сибирская кондитерская компания) сроком на 5 лет. Средства предоставлены в рамках кредитно-документарного лимита на общую сумму 850 млн рублей и предназначены для финансирования текущей деятельности компании и рефинансирование задолженности в других банках.

«Задача бизнеса, который планирует свое развитие — это снижение стоимости ресурсов, которые будут направлены на развитие компании, а это невозможно без участия надежного финансового партнера, готового к конструктивному диалогу» — отметил руководитель предприятия Сергей Ярошенко.