Команда Красноярскэнерго снова стала победителем в соревнованиях профмастерства

9 июня в Хакасии завершились региональные соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей. Лучшей по результатам восьми этапов была признана бригада филиала «Красноярскэнерго». Для красноярских энергетиков это вторая победа подряд: в прошлом году на соревнованиях по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования они также заняли первое место.

Пять дней на территории Черногорского полигона энергетики из девяти регионов спасали пострадавшего от действия электрического тока, тушили возгорание в трансформаторной подстанции, проводили работы по технологическому присоединению жилого дома и меняли разъединители на электроопоре. Также участникам соревнований в этом году впервые пришлось продемонстрировать умения использовать гидроподъемную спецтехнику.

«Добиться высокого результата на этих соревнованиях у нас получилось во многом благодаря внутренней сплоченности. Никто из нашей бригады не суетился, мы четко отрабатывали каждое действие, — рассказывает участник команды, мастер Енисейского района электрических сетей Равиль Гилязитдинов, — Лучше всего нам удался восьмой этап — замена проходного изолятора. Мы набрали максимум баллов и даже получили дополнительные, так как все выполнили без замечаний и завершили этап досрочно».

Теперь команду «Красноярскэнерго» ждет следующее серьезное испытание — участие в межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства персонала субъектов электроэнергетики ПАО «Российские сети».