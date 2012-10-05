В Красноярскэнерго наградили лучших спортсменов

4 июня в Красноярске прошла VIII летняя спартакиада филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Красноярскэнерго». В спортивных соревнованиях приняли участие команды из производственных отделений и аппарата управления филиала, а также команда исполнительного аппарата МРСК Сибири.

«Сегодняшняя спартакиада — не просто состязание, а долгожданный спортивный праздник, — поприветствовал спортсменов и. о. директора филиала «Красноярскэнерго» Сергей Моденов. — И главная его ценность заключается в нашем единстве, сохранении корпоративного духа, а также нерушимости спортивных традиций».

По результатам спартакиады будут определены сильнейшие спортсмены, которые войдут в состав сборной команды от филиала «Красноярскэнерго». Именно эти сотрудники примут участие в XI летней спартакиаде МРСК Сибири, которая в этом году пройдет в Кемерово. Лучших выбирали среди футболистов, волейболистов и участников спортивного многоборья, куда входят бег, подтягивание, отжимание и прыжки в длину.

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Победители VIII летней спартакиады филиала «Красноярскэнерго»: В командном зачете по спортивному многоборью первое место заняли спортсмены аппарата управления филиала, второе – «Минусинские электрические сети», третье место у команды «Западных электрических сетей». В волейболе золото досталось «Восточным электрическим сетям», серебро у «Красноярских электрических сетей», бронзу взяли волейболисты из «Минусинских электрических сетей». В соревнования по мини-футболу наибольшее количество очков набрала команда исполнительного аппарата МРСК Сибири, сразу за ней – сотрудники аппарата управления филиала, на третьем месте – «Красноярские электрические сети».

По итогам всех видов соревнований в общем командном зачете места распределились следующим образом: третье место завоевала команда исполнительного аппарата МРСК Сибири, второе место у сотрудников аппарата управления филиала, а победителем летней спартакиады стала команда «Красноярских электрических сетей».

Всем победителям вручили медали, кубки и памятные призы.