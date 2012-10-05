В День города главный фонтан Красноярска покажет лазерное шоу

Водная картина цветомузыкального фонтана будет меняться с учетом программы праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 389-летию Красноярска, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

В субботу, 10 июня, и в воскресенье, 11 июня, фонтан на Театральной площади будет работать только в статичном режиме. В понедельник, 12 июня, в 20:00, после завершения межрегионального фестиваля национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» специалисты компании «КрасКом» переключат фонтанное оборудование на цветомузыкальный режим. Его работу завершит десятиминутное лазерное шоу, которое начнется в 21:50.