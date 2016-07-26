Красноярцев предупредили о перекрытиях на День города

В связи с празднованием Дня России и Дня города 10, 11 и 12 июня в центре Красноярска перекроют движение транспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 7.00 10 июня до 24.00 12 июня будет запрещено движение транспортных средств на участках улично-дорожной сети:

по ул. Бограда от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона;

по пр. Мира от ул. Каратанова до площади Мира;

на площади Мира;

по проезду вдоль дома № 3 по пр. Мира;

по проезду вдоль ул. Карла Маркса (с южной, восточной сторон здания Красноярской краевой филармонии (пл. Мира, 2б).

С 7.00 11 июня до 24.00 12 июня будет запрещено движение по ул. Каратанова от ул. Карла Маркса до ул. Ленина. Также 11 июня при проведении детского карнавала будет запрещено движение транспортных средств на следующих участках:

с 11.00 до 14.00 — проспект Мира на участке от ул. Горького до ул. Вейнбаума;

с 7.00 до 24.00 — по ул. Перенсона от ул. Карла Маркса до ул. Дубровинского;

с 11.00 до 14.00 — по ул. Перенсона от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;

с 11.00 до 14.00 — по проезду вдоль здания Государственной универ-сальной научной библиотеки Красноярского края и проезду вдоль здания РЖД от пр. Мира до ул. Карла Маркса;

с 11.00 до 14.00 — по ул. Карла Маркса от ул. Кирова до ул. Вейнбаума;

с 11.00 до 14.00 — по ул. Обороны и проезду вдоль здания Правительства Красноярского края от ул. Ленина до пр. Мира;

с 11.00 до 14.00 — по ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Кирова на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;

с 11.00 до 14.00 — по ул. Дзержинского от ул. Карла Маркса до пр. Мира.

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11 июня при проведении легкоатлетического забега «Красноярская часовня» и крестного хода будет запрещено движение транспортных средств:

с 8.00 до 14.00 — по ул. Степана Разина от часовни Параскевы Пятницы (ул. Степана Разина, 51) до ул. Шахтёров;

с 8.00 до 14.00 — по проездам в сквере «Покровский»;

с 11.00 до 14.30 — по пр. Мира от ул. Вейнбаума до ул. Каратанова;

с 11.00 до 14.30 — по ул. Парижской Коммуны, ул. 9 Января от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;

с 11.00 до 14.30 — по проезду вдоль ул. Карла Маркса от здания Красноярской краевой филармонии (пл. Мира, 2б) до ул. Конституции СССР;

с 8.00 до 10.30 — по ул. Конституции СССР от здания Арбитражного суда Красноярского края до дома № 7 по ул. Конституции;

с 8.00 до 10.30 — по площади возле здания Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников;

с 8:00 до 10:30 — по проезду вдоль здания Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников от ул. Андрея Дубенского до ул. Соревнования;

с 8:00 до 10:30 — по ул. Качинская от здания Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников до ул. Игарская;

с 8:00 до 13:30: по ул. Соревнования от ул. Игарская до дома № 25 по ул. Соревнования;

с 8.00 до 13.30 — по ул. Андрея Дубенского от дома № 8 до пересечения с ул. Шахтёров.

За 15 минут до прохождения колонны также перекрыто движение по ул. Шахтёров от ул. Авиационная до ул. Игарская; по ул. Игарская от ул. Шахтёров до ул. Сурикова; по ул. Карла Маркса от ул. Каратанова до ул. Белинского; по ул. Краснодонцев, ул. Олега Кошевого, ул. Герцена, ул. Писарева, ул. Чернышевского, ул. Заречная, ул. Фурманова, ул. Желябова, ул. Сосновского, ул. Линейная, ул. Загородная, ул. Енисейская, проезду вдоль домов № 8, № 12 по ул. Зои Космодемьянской на пересечении с ул. Сте-пана Разина; по ул. Диксона, ул. Дудинская на пересечении с ул. Шахтеров; по ул. Брянская от пер. Сокольский до ул. Сурикова — ул. Игарская; по ул. Ады Лебедевой, ул. Марковского, ул. Ленина, съезду на

ул. Коммунистическая на пересечении с ул. Сурикова.

При проведении городского фестиваля «Продовольственное кольцо» движение будет ограничено с 23.00 11 июня до 18.00 12 июня на участках:

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по пр. Мира от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Перенсона;

по ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Карла Маркса.

Также с 22.00 10 июня до 24.00 12 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на всех вышеперечисленных участках, а также по ул. Кирова от ул. Карла Маркса до ул. Дубровинского. Кроме того, с 19.00 11 июня до 18.00 12 июня будет запрещен въезд на парковку на площади Революции.