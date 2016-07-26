В Красноярске дан старт празднованию Дня города

В Красноярске дали старт праздничным мероприятиям, посвященным Дню города. По традиции в краевом центре прошла церемония поднятия флага и залп из сигнальной пушки на Караульной горе, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участниками церемонии поднятия флага стали глава Красноярска Эдхам Акбулатов, председатель Красноярского горсовета Татьяна Казанова, депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев, Почётные гражданине города Геннадий Беляков, Евгений Лобачёв, Евгений Устюгов, лауреаты премии главы города молодым талантам 2017 года Елена Воронова и Василий Торгашин, руководители администраций районов города, а также представители Енисейского войскового казачьего общества.

Почётное право поднять флаг Красноярска вместе с мэром Эдхамом Акбулатовым было предоставлено лауреату премии главы города молодым талантам 2017 года Василию Торгашину.

«Для меня это уникальная возможность и очень волнительное событие, тем более что даётся такое почётное право один раз в жизни. Я родился в Красноярске, этот город дал мне всё и многому научил. Неповторимая природа, потрясающие друзья, любимая работа и непередаваемая атмосфера города, в котором ты чувствуешь себя как дома. Меня переполняет чувство гордости за родной Красноярск», — поделился Василий Торгашин.

В этом году праздничные мероприятия Дня города совпали с Днём России. Приветствуя участников и зрителей церемонии, Эдхам Акбулатов отметил, что Красноярск, расположенный в самом центре страны, всегда имел уникальное значение в её развитии:

«Красноярск сегодня входит в десятку российских городов по международной активности, в число 600 мегаполисов планеты, которые призваны стать источниками наивысшего экономического и демографического роста. Красноярск динамично развивается, строится и растёт. При этом постоянно стремится к достижению новых высот. Как и положено лидеру, Красноярск уверенно берётся за самые смелые проекты! Один из них — Зимняя Универсиада — наша возможность заявить о Красноярске как о современном, дружелюбном и открытом мегаполисе! Имея почти четыреста лет за спиной, наш родной город уверенно строит свое будущее. Сегодня мы вместе желаем нашему Красноярску процветания и новых поводов для гордости за наш неповторимый город!».

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Завершилась церемония колокольным звоном, который исполнила звонарь храма Иоанна Предтечи Наталья Минаева. С колокольным звоном взлетели над городом воздушные шары, а каждый красноярец поздравил столицу края с Днём рождения. «Пусть Красноярск растёт, рождаются маленькие красноярцы. Пусть как можно чаще звучит детский смех», — пожелала Надежда, пришедшая на Караульную гору со своим внуком Давидом.

«В День города хочется пожелать красноярцам, чтобы у каждого из них была любимая работа. Ведь так хочется, чтобы вечером, когда мы возвращаемся домой, у всех было хорошее настроение, ощущение, что сегодня он сделал всё для того, чтобы его любимый город стал лучше», — отметила красноярка Татьяна.

«Смотрю на панораму Красноярска — какой красивый у нас город! Что можно пожелать городу? Пусть он остаётся таким же сильным, крепким сибиряком, как я и как мои друзья», — пожелал житель города Олег.

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Напомним, в этом году мероприятия Дня города будут проходить по 12 июня включительно. Для красноярцев и гостей города приготовлено более 60 ярких и интересных мероприятий. Основными площадками празднования станут Театральная площадь, Татышев-парк, левобережная набережная Енисея, проспект Мира, площади Мира и Революции. Среди самых ярких событий празднования Дня города Красноярска — концерты победителя телевизионного проекта «Голос-2016» Дарьи Антонюк и «Хора Турецкого». Завершит программу Дня города праздничный салют.