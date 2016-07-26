В Ачинске мужчину ограбили при снятии денег в банкомате

В Ачинске полицейские по горячим следам задержали злоумышленников, ограбивших мужчину около банкомата.

В дежурную часть полиции обратился 20-летний житель. Он пояснил, что двое молодых людей подошли к нему, когда он снимал наличные в банкомате, отобрали выданные 10 тысяч рублей и скрылись. В одном из грабителей пострадавший узнал своего знакомого.

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Полиции вскоре удалось задержать злоумышленников. Правда, к этому времени они уже успели потратить похищенные деньги на алкоголь.

Возбуждено уголовного дело по ч. 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ («Грабёж»). Грабителям грозит лишение свободы на срок до 7 лет.