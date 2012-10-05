В клинике «Берег» рассказали, как сделать мир более четким

Клиника современной офтальмологии «Берег» проводит акцию по лазерной коррекции зрения. Красноярцы, у которых есть проблемы со зрением, могут сделать операцию по специальной цене — 14700 рублей по предъявлению полиса ОМС.

Показания к операции — дальнозоркость, близорукость и астигматизм. Точный диагноз офтальмолог поставит на обследовании. В зависимости от каждого конкретного случая, он с помощью специальной программы подберет такие параметры лазера, что после операции пациент может рассчитывать почти на 100% зрение.

Лазер не причиняет боли и не оставляет швов. Процедура занимает всего 2-5 секунд. Лучи лазера направляет компьютер. Сначала создается роговичный лоскут, а потом формируется новый профиль роговицы, чтобы в дальнейшем лучи фокусировались точно на сетчатке глаза.

Клиника современной офтальмологии «Берег» Адрес: ул. Дубровинского, 82

Тел.: (391) 220-60-67, 220-60-68

Сайт: bereg.san-dent.ru

Приём: пн.-сб. с 9:00 до 20:00,

выходной — воскресенье : ул. Дубровинского, 82.:: пн.-сб. с 9:00 до 20:00,выходной — воскресенье

Пациенту ставят местную анестезию, чувствуется лишь легкое покалывание. Через час-полтора уже можно отправляться домой.

После операции зрение восстанавливается в среднем за 3-5 дней. В течение месяца не рекомендуется посещать баню, бассейн, купаться в море, чтобы не занести инфекцию. Других ограничений нет. Поэтому свой летний отпуск, который впервые пройдет без ношения неудобных очков и линз, лучше спланировать заранее.

Акция действует до её отмены. Подробности можно узнать по телефонам (391) 220-60-67 и 220-60-68.