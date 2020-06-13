Снимавшего погоню полицейских за ВАЗом нашли и наказали (видео)

Красноярские полицейские нашли и привлекли к ответственности водителя «Мерседеса», который выложил видео погони машин ДПС за нарушителем на ВАЗе. Инцидент произошел во втором часу ночи 11 июня. Полицейские преследовали пьяного водителя ВАЗ-2106 по центральным улицам, а запись погони с регистратора выложил очевидец на «Мерседесе». Он насмехался над стражами порядка, которые долго не могли поймать водителя отечественной машины. Как оказалось, водитель иномарки и сам нарушил правила — ехал без прав, совершал опасные маневры и мешал работе полицейских.

В полиции рассказали, что погоня началась после того, как 28-летний водитель отечественной машины на большой скорости проехал по кольцу ул. Грунтовая — Мичурина. Он совершал опасные маневры и не реагировал на требования об остановке. Нарушителя задержали на перекрестке ул. Мира — Вейнбаума. Он был пьян — прибор показал 0,44 мг/л. «Также было очевидно наличие наркотического опьянения. В автомобили находились еще двое мужчин. Пострадавших нет», — рассказали в ГИБДД. У автомобилиста не было прав, а машина не была зарегистрирована. В отношении нарушителя составили несколько административных материалов.

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Позже сотрудники полка ДПС привлекли к административной ответственности и водителя «Мерседеса», который ехал на большой скорости и вел съемку погони. «Автор видео нарушал правила дорожного движения и создавал аварийно-опасные ситуации. Как выяснилось, находившийся за рулём „Мерседеса“ 27-летний молодой человек был лишен водительских прав. На основании имеющейся видеозаписи, которую сам автор и выложил в сеть, полицейские составили административные материалы за выезд на встречную полосу, а также за значительное превышение скоростного режима. Также молодому человеку грозит административный арест до 15 суток либо штраф в размере 30 тысяч рублей за управление транспортом, будучи лишенным прав», — рассказали в пресс-службе полка ДПС.