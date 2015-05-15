«По десятке в день»: об огромном потоке дел на пьяных рецидивистов рассказали в полиции

С начала года за повторное пьяное вождение под уголовное преследование попали 1100 нарушителей, сообщили 15 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
За первые 15 дней мая (из которых 7 были выходными) дознаватели органов внутренних дел Красноярского края возбудили 16 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. На основании собранных полицейскими материалов в ближайшее время двоих нарушителей, жителей Лесосибирска и Канска, ждет арест.
«С начала года дознавателями полиции Красноярского края возбуждено более 1100 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. В связи с тем, что безответственность „пьяных“ водителей подвергает опасности не только их жизнь, но может повлечь опасные последствия для окружающих граждан, полицией Красноярского края приняты дополнительные процессуальные меры, направленные на предупреждение таких преступлений», — отметили в пресс-службе.
Добавим, 15-е мая является лишь 135-м днем года.
В качестве предупреждающей меры в полиции рассматривают арест и изъятие транспортного средства. Для принятия такого решения данные каждого нарушителя внимательно изучаются и специалисты дают оценку его потенциальной опасности для общества.