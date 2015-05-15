«По десятке в день»: об огромном потоке дел на пьяных рецидивистов рассказали в полиции

С начала года за повторное пьяное вождение под уголовное преследование попали 1100 нарушителей, сообщили 15 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

За первые 15 дней мая (из которых 7 были выходными) дознаватели органов внутренних дел Красноярского края возбудили 16 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. На основании собранных полицейскими материалов в ближайшее время двоих нарушителей, жителей Лесосибирска и Канска, ждет арест.

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«С начала года дознавателями полиции Красноярского края возбуждено более 1100 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. В связи с тем, что безответственность „пьяных“ водителей подвергает опасности не только их жизнь, но может повлечь опасные последствия для окружающих граждан, полицией Красноярского края приняты дополнительные процессуальные меры, направленные на предупреждение таких преступлений», — отметили в пресс-службе.

Добавим, 15-е мая является лишь 135-м днем года.

В качестве предупреждающей меры в полиции рассматривают арест и изъятие транспортного средства. Для принятия такого решения данные каждого нарушителя внимательно изучаются и специалисты дают оценку его потенциальной опасности для общества.