Красноярцам рекомендуют запастись косметикой для безопасного лета

С наступлением жары и сезона отпусков специалисты магазина профессиональной косметики «Каприз» рекомендуют красноярцам поторопиться с покупкой летней косметики для ухода за лицом и телом.

Для того, чтобы выбрать наборы средств по уходу за кожей, солнцезащитный крем, средства для депиляции и другую косметику, будущим покупателям предлагают заглянуть на страницу «Летний ассортимент» на сайте магазина «Каприз». В режиме онлайн можно ознакомиться с ценами на продукцию, узнать подробности о каждом товаре, заказать летнюю косметику с доставкой на дом или приобрести ее в магазинах «Каприз» самостоятельно и получить профессиональную консультацию.

«Лето — время, когда наша кожа нуждается в особом уходе и внимании. В первую очередь, это связано с солнечной активностью. Мы рекомендуем использовать косметику для лица и тела с солнцезащитным фильтром — крем должен стать обязательным средством на туалетном столике каждого красноярца. Кроме того, летом возрастает спрос на товары для педикюра и депиляции — каждая сибирячка хочет блистать и на отдыхе, и на работе. А еще в нашем каталоге вы найдете специальные серии по уходу за волосами из летних линеек», — отмечают в «Капризе».

Также в магазине косметики отметили, что каждый покупатель товаров из летнего ассортимента может стать участником бонусной программы. Узнать подробнее о ней можно здесь.