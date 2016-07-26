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Организатор дерзких налетов на АЗС отправится в колонию (видео)
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Организатор дерзких налетов на АЗС отправится в колонию (видео)

13 июня 11:58
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Красноярца осудили за организацию преступной группы, которая специализировалась на разбойных нападениях на автозаправочные станции. Суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строго режима, сообщили в ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Всего в банде, включая организатора, состояло 4 человека. Появилась она в 2012 году. До 2015 года ее участники совершили 26 грабежей и разбойных нападений на территории 10 субъектов РФ. Злоумышленники проникали в помещения АЗС и, угрожая или применяя насилие, похищали деньги из касс.

Организатор преступной группы, обвиняемый в серии нападений на АЗС, предстал перед судом

Видео: 24.мвд.рф

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«Стражи порядка установили, что обвиняемые в составе организованной группы совершили 26 грабежей и разбойных нападений, также установлена их причастность к 6 преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия и наркотических средств. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 2 770 000 рублей. Часть ущерба — порядка 580 тыс. рублей — возмещено на досудебной стадии», — пояснили в полиции.

Уголовное дело в отношении остальных членов преступной группы находится на стадии судебного рассмотрения.

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