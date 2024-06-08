Агрессивных налетчиков на предпринимателей поймали в Красноярске (видео)

Сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали подозреваемых в совершении серии тяжких преступлений в отношении красноярских предпринимателей. Задержали их в Советском районе Красноярска. Сейчас полицейские разыскивают возможных жертв вымогателей.

Налетчиками оказались двое красноярцев: 29-летний и 31-летний. Один из них ранее был судим за тяжкое преступление. Попались они после нападения на владельца фирмы по монтажу окон и дверей. Они побили коммерсанта, а затем под угрозой оружия потребовали переоформить фирму на одного из них и отдать крупную сумму денег.

После задержания полицейские обнародовали видео нападения и лица подозреваемых.

«В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли травматический пистолет, имеющий признаки переделки. Кроме того, установлена причастность задержанных к 6 преступлениям, в том числе вымогательству, разбою и грабежу. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление причастности членов группы к аналогичным преступлениям», — рассказали в УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пострадавших от действий злоумышленников призывают обратиться в полицию по телефонам 245-89-73, 211-45-34 или 02. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: