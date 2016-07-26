Красноярца накажут за полет квадрокоптера в центре города

Красноярские полицейские пресекли несанкционированный запуск квадрокоптера на площади перед БКЗ. Инцидент произошел вечером 12 июня, во время праздничного концерта по случаю Дня города и Дня России на площади Мира.

Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», внимание стражей порядка привлек взлетающий квадрокоптер. Полицейские быстро нашли владельца летательного аппарата — им оказался 34-летний житель Красноярска. Он рассказал, что хотел снять на видео концерт для личного архива.

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Однако по закону он должен был согласовать с городской администрацией запуск беспилотного летательного аппарата.

Нарушителя планируют привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства». Мужчине грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.