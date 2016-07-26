В Красноярске 4 популярных маршрута оштрафовали за вредные выбросы

Природоохранная прокуратура продолжает проверять общественный и пригородный транспорт Красноярска. В этот раз нарушения по превышению вредных веществ в выхлопных газах автобусов нашли на маршрутах № 65, 79, 8, 94.

Перевозчики были привлечены к административной ответственности: должностным лицам и индивидуальным предпринимателям назначены штрафы в размере 20 000 рублей, юридическим лицам 50 000 рублей.

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Общая сумма штрафов составила 180 000 рублей.

Отметим, что в случае выявления повторных нарушений деятельность перевозчиков может быть приостановлена на срок до 90 суток, в результате чего их лицензия может быть аннулирована.