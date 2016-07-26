Красноярского участкового будут судить за взятки от бизнесменов

Завершено расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего участкового красноярского отдела полиции № 5. Его обвиняют в двух эпизодах мелкого взяточничества и получении взятки за незаконное бездействие. Как рассказали в ГСУ СК по краю, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

По данным следователей, в период с 2014 года по начало 2017 года полицейский частями получил от бизнес-леди взятку в 30 тысяч рублей. Так она откупилась за не привлечение к административной ответственности (о каком именно нарушении идет речь, не уточняется) и общее покровительство.

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В ходе расследования уголовного дела удалось выявить еще два эпизода преступной деятельности этого участкового. Осенью 2016 года он получил от предпринимателей еще 10 тыс. рублей. Оба взяткодателя нарушили закон: один красноярец работал без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, другой — продавал алкоголь в павильоне без лицензии.

Обвиняемый в ходе следствия полностью признал свою вину и раскаялся.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю заверили Newslab.ru, что полицейского уволили из органов внутренних дел, а его непосредственных начальников привлекли к дисциплинарной ответственности.