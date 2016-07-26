Компания «Основа» приглашает красноярцев на бесплатный семинар по малоэтажному строительству

Компания «Основа» организует очередной семинар для красноярцев на тему малоэтажного строительства, который состоится в четверг, 15 июня. Тема актуальна для горожан, мечтающих сбежать от шума и суеты, побыть в тишине, подышать свежим воздухом и насладиться прекрасными видами природы.

На семинаре участники смогут узнать все о покупке земельного участка и загородном строительстве от лучших специалистов по возведению каркасных домов. Семинар рассчитан на тех, кто собирается купить землю и построить собственный дом, хочет приобрести готовый загородный коттедж по доступной цене или задать индивидуальные вопросы по малоэтажному строительству.

«Мы хотим донести до красноярцев преимущества деревянно-каркасного домостроения, которое стремительно набирает популярность в России, а также поделиться опытом, чтобы опровергнуть негативные мифы и привести реальные факты успешного малоэтажного строительства в нашем регионе», — рассказали в компании «Основа».

По просьбам красноярцев, строительные семинары, которые традиционно проходили по субботам, было решено перенести на четверг, чтобы не разбивать летние солнечные выходные.

Ближайший семинар состоится 15 июня, по адресу: пр. Мира, 19, к. 1. Начало в 19:30. Обязательна предварительная запись по телефону (391) 231-18-33.

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