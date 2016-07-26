Новые тарифы «МегаФона» помогут абонентам перестать считать мегабайты

Компания «МегаФон» презентовала новую линейку тарифных планов «Включайся!», которая существенно отличается от всех предложений на рынке мобильной связи. Впервые в стране появились тарифы под конкретные запросы современных абонентов — постоянных пользователей смартфонов. Слушаешь музыку — в тарифе под эту потребность заложен безлимит, общаешься в соцсетях — выбирай соответствующее предложение, где трафик соцсетей не тарифицируется. Также можно практически составить свой собственный тариф, включив в него необходимые опции.

«Если сегодня спросить наших абонентов, сколько Интернета они потребляют, многие наверняка задумаются. Поэтому в новой линейке тарифов мы постепенно отходим от принципа продавать мегабайты и гигабайты трафика к построению тарифов, отвечающих конкретным потребностям пользователей смартфонов», — рассказал директор Сибирского филиала компании МегаФон Андрей Шишковский.

Интерактивная презентация тарифной линейки прошла в Новосибирске под открытым небом. Гости мероприятия могли не только познакомиться с новыми предложениями, но и принять участие в работе тематических локаций, каждая из которых была связана с конкретным тарифом: попасть в виртуальную реальность, угадать по значкам эмодзи название песни или записать видеообращение.

«Интересы цифровых пользователей — это говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Теперь каждый абонент МегаФон может „включиться“ в мир безграничных цифровых возможностей. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствуют интересам клиента. Поэтому тариф „Включайся!“ не содержит, как прежде, избыточных услуг», — добавил Шишковский.

Всего в линейке «Включайся» семь предложений.

Так, тарифный план «Включайся! Общайся» создан для тех, кто не представляет свою жизнь без мессенджеров и социальных сетей — трафик в WhatsApp, Viber, Facebook, ВКонтакте и «Одноклассники» предоставляется без ограничений. Плюс у абонента остается еще 12 ГБ трафика на доступ к любым другим интернет-ресурсам и 600 минут для звонков по России. Стоимость месячного обслуживания — 450 рублей.

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Цена тарифного плана «Включайся! Слушай» — 420 рублей. Он создан для любителей музыки, которая вместе с общением в мессенджерах предоставляется безлимитно (Яндекс.Музыка, Zvooq, Boom, Музыка ВКонтакте). Плюсом идет 10 ГБ трафика и 350 минут на общение.

Аналогичная стоимость и у тарифа «Включайся! Говори», который представляет 700 минут на разговоры даже в поездках по России, бесплатное общение в мессенджерах и 5 ГБ трафика.

План «Включайся! Смотри» оценят те, кто с помощью мобильных устройств смотрит видео. 1500 минут на звонки, безлимитное пользование мессенджерами и соцсетями. Тариф включает в себя отдельный пакет трафика 20 ГБ на Youtube и еще 15 ГБ для любых сервисов в сети. Стоимость — 900 рублей.

«Включайся! Пиши» обойдется пользователям в 290 рублей. Безлимитное общение в мессенджерах, 450 SMS, 450 минут звонков и 6 ГБ интернета.