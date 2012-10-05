«Ростелеком» поможет красноярцам сберечь окружающую среду

В Красноярске стартовала экологическая акция «Чистый город начинается с тебя».

Чтобы напомнить жителям города о том, как важно ответственное отношение каждого человека к вопросам окружающей среды, «Ростелеком» в течение июня организует бесплатную массовую раздачу биоразлагаемых пакетов. Акция проходит около крупнейших супермаркетов города. Получая такие полезные подарки, красноярцы одновременно могут узнать простые правила, которые помогут сделать чище и безопаснее городское пространство. Всего в течение месяца планируется раздать более 60 000 пакетов в 65 точках.

Как известно, бытовой мусор содержит до 25 % пластиковых отходов, которые в обычных условиях разлагаются за 200-1000 лет, выделяя при этом токсичные вещества. Кроме того, производство даже разового пакета-майки требует значительного количества нефти. Использование биоразлагаемых пакетов считается одним из перспективных способов борьбы с «пластиковой проблемой». Используемые при их производстве материалы разлагаются за 1,5-2 года, превращаясь в безвредные органические соединения.

«Мы живем в Красноярске и работаем для того, чтобы сделать наш город современнее, комфортнее и экологически благополучнее, — рассказывает директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — Бережное отношение к окружающей среде в числе приоритетных задач „Ростелекома“. И эта акция — всего лишь одна из многих инициатив, которые компания предпринимает для защиты природы нашего края и здоровья его жителей».

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Предлагая своим клиентам электронные счета, развивая дистанционные сервисы для общения, компания «Ростелеком» помогаем сберечь такие ресурсы, как нефть и лес. «Ростелеком» строит сети связи в соответствии с эконормами — от «магистралей», которые прокладываются по специальным технологиям без вреда для природного ландшафта, до оптических сетей GPON, которые не потребляют электричество и исключают вредное для человека электромагнитное излучение.