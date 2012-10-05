Красноярцам стал меньше нравиться их город

Две трети жителей Красноярска (67 %) любят свой город. Остальные 33 % признались, что жить здесь им не нравится. Таковы данные исследования, проведенного порталом Superjob по заказу журнала «Русский репортер». Исследование проводилось в апреле — мае 2017 года.

Специалисты отмечают, что красноярцам с каждым годом все меньше нравится их город. Так, в 2016 году Красноярском были довольны 78 % опрошенных, а в 2014 году — 87 %. Среди российских мегаполисов больше всего свой город любят жители Тюмени (86 %), Казани и Краснодара (по 83 %). Самые «нелюбимые» города страны — Челябинск (47 %), Волгоград (38 %) и Омск (30 %).

По мнению красноярцев, успешнее всего в городе развивается отрасль общепита. В то же время они отметили крайне низкий уровень взаимопомощи и безопасности, плохое состояние экологии и автомобильных дорог, а также недоступность хорошей работы. В «народном рейтинге» «Русский репортер» отвел Красноярску скромное 13-е место среди российских мегаполисов.

По индексу городского развития Красноярск занял шестое место из десяти (в 2014 году он был на пятом). В этом рейтинге у Красноярска самый высокий показатель преступности (22,6 на 1000 жителей) и один из самых высоких уровней безработицы (0,42%).

«Город остается в нашей десятке, но год от года постепенно проседает. При этом у Красноярска есть и запас прочности, и возможности для рывка. Это одновременно производственный центр, транспортный и логистический узел. С одной стороны, в Красноярске действуют советские еще производства, с другой — работают российские и международные торговые сети. Из минусов — высокие показатели преступности», — заключили авторы исследования.