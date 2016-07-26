«Заболтать эту тему не удастся»: депутаты будут держать под контролем экологию Красноярска

Ситуацию с экологией в Красноярске продолжают держать на контроле. Об этом сегодня на традиционном брифинге с журналистами сообщил спикер Законодательного Собрания Александр Усс.

Сегодня на сессии краевого парламента депутаты заслушали доклад заместителя председателя правительства Юрия Лапшина о промежуточных итогах выполнения резолюции публичных слушаний по вопросам экологии. Зампредседателя правительства сообщил краевым парламентариям, что работы по улучшению экологической обстановки ведутся, есть договоренность с крупнейшими предприятиями края по снижению выбросов в атмосферный воздух, работают передвижные эколаборатории и реализуется еще ряд проектов.

Комментируя выступления Юрия Лапшина спикер Законодательного Собрания отметил, что окончательные выводы и оценки работы правительства по этой теме будут даны осенью. За это время краевые власти используют инструментарий, который позволит в ближайшие год-два добиться существенных изменений, которые будут понятны всем, в том числе и красноярцам.

«Полагаю, это действительно возможно. Речь идет об изменении отношения бизнеса, прежде всего крупных загрязнителей, к экологической проблеме. Они готовы сотрудничать с населением, властью, готовы идти на серьезные финансовые расходы для того, чтобы в течение двух лет снизить количество выбросов, связанных с особенностями технологии. При этом необходимо думать о том, как подтянуть другую категорию загрязнителей атмосферного воздуха, и не забывать о таких обычных вещах, как контроль за свалками, бережное отношение к зеленым насаждениям, увеличение площади газонов, борьба с мусором и так далее. Для этого требуется большая организованность, наступательность и активность. По моему мнению, в этом вопросе должно быть больше жизни, больше темпа. Многие дела, которые лежат на поверхности и которые можно воплотить в жизнь в короткие сроки, на самом деле продвигаются очень медленно», — рассказал Усс.

Он также напомнил, что еще совсем недавно в исполнительной власти фактически не было структуры, которая бы работала только над улучшением экологической обстановки. «Со слов губернатора, в ближайшие дни будет назначен министр края, который будет заниматься только экологическими проблемами. Кадровое решение, конечно, важно, но важнее, чтобы весь аппарат, который нацелен на эту работу, чувствовал, что заболтать эту тему не удастся. У нас есть достаточно активное население, есть много квалифицированных специалистов из научной среды, общественности, которые в состоянии давать адекватную оценку и состоянию дел, и, самое главное, усилиям предпринимательского сообщества и власти в этом вопросе. Поэтому ждем результатов и будем им активно способствовать», — пояснил спикер.

Александр Усс в ходе беседы с журналистами также прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края, о которой сегодня не сессии доложил министр профильного ведомства Владимир Векшин. «Это важная для нас отрасль, потому что предприятия лесного хозяйства являются градообразующими во многих территориях, а сейчас они находятся не в лучшем состоянии в силу экономической ситуации в крае и в стране», — пояснил спикер.

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Председатель краевого парламента отметил, что сейчас в отрасли существует масса проблем как финансового, так и организационно-правового характера, в частности ограничение лесными ресурсами аграриев и местных жителей. «Они вынуждены участвовать в аукционах наравне с бизнесменами, хотя речь идет о заготовке леса на собственные нужды, — подчеркнул Усс. — Зачастую они проигрывают эти аукционы, что отрицательно сказывается на повседневной жизни и производственной деятельности. Думаю, что в рамках обсуждения отчета этот пласт проблем будет обязательно поднят».

Комментируя корректировку краевого бюджета, спикер отметил, что она большая и позитивная. «Сумма составляет около 2 млрд рублей, речь идет о реализации майских указов президента в той части, которая касается повышения зарплаты работникам бюджетной сферы. Хочу отметить также, что в рамках этой корректировки предусматривается выделение 200 млн рублей на устранение последствий крупных пожаров, которые произошли в крае», — пояснил он.