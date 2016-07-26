Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» первыми в России увидят «Трансформеров»

К выходу культового блокбастера «Трансформеры: Последний рыцарь», который появится на российских экранах с 22 июня, сеть «Газпромнефть» подготовила для автомобилистов сразу несколько лимитированных предложений.

Предпремьерные показы пятой части фантастического боевика, снятого известным режиссером Майклом Бэем по мотивам одноименного сериала о роботах, пройдут 21 июня сразу в нескольких городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Барнауле. Специальными гостями закрытых показов и обладателями пригласительного билета на двоих смогут стать клиенты автозаправочной сети, вошедшие по количеству заправленных литров брендированного топлива G-Drive 95 и 98 в период с 10 по 19 июня в топ-100 рейтинга в каждом из пяти городов. Регистрация заявок на участие проходит на сайте www.gpn-promo.ru.

С 10 июня до 16 июля трансформация литров в бонусы ждет автолюбителей при заправке от 25 литров бензинами G-Drive 95 и 98. Помимо начисления базовых бонусов, доступна выгода в размере одного дополнительного бонуса за каждый литр приобретенного топлива. Начисление происходит сразу после оплаты покупки на активированную карту — программы лояльности «Нам по пути» нового образца или кобренд-карту «Газпромбанк-Газпромнефть».

В магазине и Drive Сafé на АЗС обновленный дизайн с ключевыми персонажами фильма получили энергетик G-Drive и стаканы для фирменных горячих напитков. Выполнив креативное фото с их изображениями, с 10 июня можно принять участие в творческом конкурсе в официальных группах АЗС «Газпромнефть» в социальных сетях и выиграть эксклюзивные сувениры с символикой фильма.

Погрузиться в атмосферу фэнтези пользователям Рунета поможет видеоролик «Трансформеры на АЗС», съемки которого прошли на одной из станций сети в столице. Главным героем экшена стал заправщик, роль которого исполнил актер театра и кино Антон Филиппенко, также известный по участию в клипе «Экстаз» группы «Ленинград» в образе автомеханика. В качестве клиента АЗС в съемках принял участие Роман Русинов, пилот российской гоночной команды G-Drive Racing. Посмотреть видео можно по ссылке.