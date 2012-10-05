Сеть «Магнат-РД» будет работать под брендом «Газпромнефть»

Компания «Магнат-РД» сдала все заправки в аренду «Газпрому». Об этом сегодня, 6 июня, сообщили представители красноярской компании на своем официальном сайте.

Договор аренды между компаниями заключили 3 июня и уже с конца июля в Красноярском крае все заправочные станции сети «Магнат-РД» начнут продавать топливо под брендом «Газпромнефть».

«В свете указанного договора аренды на переходном периоде могут возникнуть небольшие трудности с заправкой на отдельно взятых АЗС в связи с проведением технических и организационных мероприятий по передаче их арендатору», — предупредили представители ООО «Магнат-РД».

Материалы по теме Фоторепортаж: как работает АЗС Взгляд изнутри

По информации на сайте компании, сеть заправочных станций «Магнат-РД» включает 28 АЗС, из которых 12 находятся в Красноярске.

Обеспечивать запасами бензина заправки помогают 3 нефтебазы объемом хранения до 10 000 тонн и автотранспортный участок с 30 бензовозами.