Определились победители конкурса на эскиз чаши огня Зимней универсиады-2019

10 июня в Красноярске в рамках празднования 389—летия Красноярска на главной сцене Театральной площади состоялось награждение победителей конкурса на эскиз чаши огня Зимней универсиады-2019.

В Оргкомитет поступило более 20 заявок от архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Иркутска и Красноярска. Основную часть эскизов представили студенты института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета.

По требованиям организаторов работы должны были отличаться новизной, оригинальностью и качеством исполнения, возможностью практического использования, а также соответствовать фирменной стилистике Зимней универсиады-2019.

Конкурсной комиссией были определены победители и финалисты лучших эскизов:

1 место — Михайлина Анастасия, (выпускница Института архитектуры и дизайна СФУ, г. Красноярск);

2 место — Самсонкин Максим, (студент II курса Института архитектуры и дизайна СФУ, г. Красноярск);

3 место поделили Гришко Диана (студентка I курса Института архитектуры и дизайна СФУ, г. Красноярск) и Чернышова Екатерина (выпускница Института архитектуры и дизайна СФУ, г. Красноярск).

Автор лучшего эскиза — Анастасия Михайлина получила от генерального партнера Студенческих игр — компании «Норникель» — денежный приз в размере 50 тыс рублей. Образ чаши огня победительницы будет взят за основу при разработке и изготовлении одного из основных символов Зимней универсиады-2019, который разместиться вблизи «Платинум Арены Красноярск». Ритуалу зажжения чаши перед началом игр в Красноярске будет предшествовать эстафета огня, проходящая в городах России.

«Про конкурс я узнала в университетской газете. В своей работе я предложила соединить чашу со стелой, которая будет возвышаться над Енисеем, таким образом огонь можно будет зажечь и на воде, и на суше», — рассказала Анастасия Михайлина.

Всех финалистов отметили дипломами лауреатов конкурса и памятными подарками от Дирекции Зимней универсиады-2019. Напомним, организатором конкурса на эскиз чаши огня выступила Дирекция Зимней универсиады-2019