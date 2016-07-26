Победительница шоу «Голос» стала послом Всемирной Универсиады в Красноярске

Победительница популярного вокального шоу «Голос» Дарья Антонюк стала послом XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

В задачи послов входит популяризация студенческого спорта и здорового образа жизни. В числе послов Красноярской Универсиады уже есть именитые спортсмены: Алексей Ягудин, олимпийцы Алена Заварзина и Виктор Вайлд, Николай Олюнин, Евгений Устюгов, Александр Семин и другие звезды.

Дарья уроженка Красноярского края — девушка родом из Зеленогорска. Сейчас она учится в Школе-студии МХАТ. 10 июня она специально приехала в Красноярск, чтобы выступить на концерте в честь Дня города и присоединиться к числу послов.

Руководитель дирекции Зимней универиады-2019 Максим Уразов 10 июня вручил певице подтверждающий почетный статус сертификат и атрибут посла студенческих игр — фирменный шарф Универсиады-2019, отметив: «Наш город ждет крупное международное событие, и мы рады, что теперь мы вместе в одной команде будем представлять студенческие игры, пропагандировать здоровый образ жизни!»

Дарья поблагодарила красноярцев за оказанную честь: «Я очень счастлива оказаться сегодня здесь. Посвящение в послы происходит в такое знаменательное событие — в День города Красноярска, моей родины. Я родом из Зеленогорска, но можно считать, что я красноярка. Спасибо Вам большое за поддержку. Я очень рада, что мне доверили такую важную миссию».

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Дарья Антонюк — победительница пятого сезона вокального реалити-шоу «Голос». Её наставником выступал популярный российский поп-певец Леонид Агутин. В финале девушка осталась в компании конкурентов-мужчин: Сардор Милано, Кайрат Примбердиев, Александр Панайотов. По итогам конкурса стала первой.

Российскую исполнительницу впервые за всю мировую историю музыкальных проектов включили в ТОП-5 лучших вокалистов международного шоу The Voice Global. Вместе с Дарьей в пятерку лучших попали исполнители из Голландии, Великобритании, Исландии и Таиланда.