Администратора зала игровых автоматов могут отправить в колонию на 2 года (видео)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении администратора игорного зала, сообщили 14 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

13 мая полицейские пресекли деятельность незаконного зала игровых автоматов, который работал в подвале жилого дома на ул. Щорса, 76. Операцией руководил лично начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Все 26 устройств, которые были установлены в подвале, изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это игровые автоматы.

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По материалам полиции в следственном управлении возбудили уголовное дело — в незаконной организации и проведении азартных игр обвиняется 23-летняя жительница краевого центра. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В пресс-службе полиции пояснили — девушка лишь администратор клуба, а не его владелица.

«В настоящее время деятельность игрового салона прекращена, запланирован допрос подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в следственном управлении.