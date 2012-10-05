Красноярские полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя

Подпольный цех по производству слабоалкогольных напитков был выявлен в Красноярске, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Красноярскому краю.
Материалы по теме
Он располагался в помещении одного из складов в Центральном районе города.
На территории этого склада было обнаружено около 33 тысяч бутылок с различными слабоалкогольными напитками, а также свыше 14 тонн спирта и оборудование для изготовления и розлива алкогольной продукции.
В общей сложности было изъято свыше 60 тонн спиртосодержащей продукции. Весь товар и оборудование направлены на экспертизу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ссылки по теме: