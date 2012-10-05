Красноярские полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя

Подпольный цех по производству слабоалкогольных напитков был выявлен в Красноярске, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Красноярскому краю.

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Он располагался в помещении одного из складов в Центральном районе города.

На территории этого склада было обнаружено около 33 тысяч бутылок с различными слабоалкогольными напитками, а также свыше 14 тонн спирта и оборудование для изготовления и розлива алкогольной продукции.

В общей сложности было изъято свыше 60 тонн спиртосодержащей продукции. Весь товар и оборудование направлены на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.