Овсянка и ромашковый чай: красноярцам рассказали, как правильно сходить на пикник

Роспотребнадзор дал советы жителям Красноярского края о том, как провести майские пикники и «не навредить себе». Специалисты уверены, что к пикнику необходимо тщательно подготовиться.

В первую очередь необходимо обязательно позавтракать, так как шашлык не должен быть первой едой дня отдыха на природе. Лучше съесть овсянку с молоком и запить ее ромашковым чаем, отказавшись от снеков, чипсов и прочих закусок. Не следует употреблять скоропортящиеся продукты, которые могут спровоцировать пищевое отравление, — это сложные закуски с майонезом и консервы. Уместными на природе считаются овощи, а также блюда, приготовленные на мангале, гриле и шампурах. Мясо советуют тщательно пережевывать и заедать овощами и большим количеством зелени.

Запивать шашлык сладкими газированными напитками вредно — это грозит вздутием живота и несварением. Лучше запить мясо бутилированной водой, также можно использовать минеральную воду — щелочь, которая находится в ее составе, нормализует кислотный баланс в желудке и облегчает переваривание тяжелого мяса. Можно взять на пикник морсы, соки или холодный чай с лимоном.

Специалисты советуют отказаться на природе от таких десертов, как жирные кремовые пирожные, арбузы и послабляющие фрукты.

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В паузах между приемами пищи они рекомендуют играть в активные игры, танцевать или просто гулять, чтобы не допустить переедания.

Еще одна опасность — «алкогольная ловушка». Напитки призывают покупать только в проверенных местах, не через интернет и не с рук. Передозировка алкоголя грозит тяжелым похмельем на следующий день. «При этом повышается риск гипертонии, стенокардии, и общей интоксикации организма. Но коварство алкоголя не только в этом: крепкий алкоголь с холодной газировкой — серьезный удар по поджелудочной железе, что может вызвать приступ панкреатита», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Ведомство также предостерегло красноярцев от солнечных ожогов, клещей и комаров.

«Во время подготовки к пикнику также важно не забыть об аптечке. По окончании пикника не забудьте убрать за собой весь мусор и выбросить его в мусорный контейнер по дороге», — призвали в ведомстве.

Добавим, с 20 апреля в крае введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разводить открытый огонь.

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