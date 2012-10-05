В колонию отправятся еще трое продавцов смертельного «виски»

Суд отправил в колонию продавцов поддельного «виски», признанных виновными в гибели четверых красноярцев, сообщили 30 мая в краевой прокуратуре.

Прокуратура довела до суда дела еще трех продавцов опасного «виски», из-за которых погибли четыре человека, а 13 пришлось серьезно лечиться. Как установил суд, один из них за 11,4 тыс. рублей купил у своего знакомого 60 бутылок поддельного виски «Джек Дэниэлс» (190 рублей за штуку), среди которых были и 12 бутылок с жидкостью на основе метилового спирта. Мужчина продавал «виски» всем, кто к нему обращался, но уже по 300 рублей за бутылку. Впоследствии трое покупателей умерли от отравления, еще 8 попали в больницы, а один из купивших решил получить прибыль от перепродажи.

Из купленных 6 бутылок 4 он перепродал своему знакомому, а тот уже по цене в 500 рублей за бутылку реализовал алкоголь студентам. Среди перепроданных предприимчивыми красноярцами бутылок было 3 с метиловым спиртом, отчего один человек умер и еще пять попали в больницы с отравлениями.

Первого в этой цепочке продавца суд приговорил к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы, а купившие у него ядовитый «виски» мужчины проведут в колонии общего режима по 1 году и 10 месяцев. У сторон есть еще время на обжалование приговора.

Материалы по теме Как отличить поддельный алкоголь Что делать, чтобы не отравиться контрафактными напитками

Напомним, волна массовых отравлений поддельным виски Jack Daniel’s началась в Красноярске в ноябре 2015 года. В результате больше 10 человек скончались, еще несколько десятков — получили тяжелое отравление. Максимальное наказание, 4,5 года лишения свободы, получил поставщик ядовитого продукта из Подмосковья, еще один мужчина, продавший алкоголь жителям краевого центра, осужден на 4 лет лишения свободы.